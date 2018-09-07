Михайловский театр в Петербурге открывает сезон возвращением на сцену балета Хачатуряна «Спартак»
7 сентября 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Михайловский театр откроет 7 сентября 186-й сезон возвращением на сцену балета Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке петербургского хореографа Георгия Ковтуна.
«На балете «Спартак» выросло целое поколение зрителей Михайловского театра, и после перерыва спектакль возвращается в репертуар. Я принял это решение, чтобы преданные поклонники нашего театра могли вспомнить свою первую любовь, вновь ощутили мощную энергию этого уникального и очень эффектного балета», - прокомментировал свою инициативу художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, пишет ТАСС.
Спустя десять лет после первой премьеры хореограф Георгий Ковтун в новой версии усложнил технику, нашел новые ракурсы и краски, радикально поменял некоторые сцены. В сентябре-декабре запланировано десять показов балета. На первые два сентябрьских спектакля, как сообщает администрация, все билеты были проданы еще летом.
Михайловскому театру, расположенному в центре города, на площади Искусств, исполнится 185 лет. Он был открыт по указу императора Николая I и назван по имени его младшего сына - великого князя Михаила. В советские времена театр был известен как Малый оперный и как Малый театр опер и балета имени Модеста Мусоргского. В 2001 году театру вернули его историческое имя - Михайловский.
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