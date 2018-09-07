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Apple запустит сервис для предоставления личных данных пользователей полицейским

Apple запустит сервис для предоставления личных данных пользователей полицейским
7 сентября 2018 - 18:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Apple собирается запустить специальный онлайн-сервис для приема запросов от полиции о предоставлении данных своих пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с письмом главного юрисконсульта компании Кейт Адамс американскому сенатору-демократу Шелдону Уайтхаусу.

Сейчас Apple получает запросы от правоохранительных органов по электронной почте. В 2017 году компания ответила на 14 тысяч таких писем, причем делала это, в среднем, в течение 20 минут после получения запроса.

По запросу правоохранительных органов Apple предоставляет им некоторые данные пользователей, в частности, хранящиеся в облачном сервисе iCloud. При этом компания отказывается взламывать айфоны клиентов по требованию полиции и спецслужб, пишет Meduza.

Специальный сервис для взаимодействия с полицией планируется запустить до конца года, он будет доступен во всем мире. Кроме того, для обучения сотрудников полиции Apple намерена разработать онлайн-курс о том, какие данные можно запрашивать и как это сделать.

Информацию, содержащуюся в письме, в Apple комментировать отказались.

В 2016 году Apple отказалась по требованию ФБР взломать айфон Сайеда Фарука, устроившего теракт в американском городе Сан-Бернардино. Компания заявила, что это создаст угрозу безопасности данных других владельцев телефонов. В итоге сотрудники бюро наняли хакеров для взлома устройства.

Ссылки по теме:
Meduza: Apple создаст сервис для полицейских запросов о предоставлении личных данных
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