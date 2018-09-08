Число жертв землетрясения на японском Хоккайдо превысило 20 человек

PanARMENIAN.Net - В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября, погибли более 20 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

По его словам, имеются данные о 21 погибшем, еще шестеро находятся в состоянии клинической смерти. Он добавил, что пропавшими без вести числятся 13 человек, пишет «Ъ».

Из-за землетрясения произошла крупномасштабная остановка электроэнергии: без света остались около 3 млн домов. Оно также привело к сильным оползням и нарушении транспортного сообщения.