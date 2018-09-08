// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Число жертв землетрясения на японском Хоккайдо превысило 20 человек

Число жертв землетрясения на японском Хоккайдо превысило 20 человек
8 сентября 2018 - 10:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября, погибли более 20 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

По его словам, имеются данные о 21 погибшем, еще шестеро находятся в состоянии клинической смерти. Он добавил, что пропавшими без вести числятся 13 человек, пишет «Ъ».

Из-за землетрясения произошла крупномасштабная остановка электроэнергии: без света остались около 3 млн домов. Оно также привело к сильным оползням и нарушении транспортного сообщения.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Более 20 человек стали жертвами землетрясения на Хоккайдо
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Обрушение моста в Генуе: Есть десятки погибших
Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания
После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
В Грузии выпал снег
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Apple запустит сервис для предоставления личных данных пользователей полицейским Сейчас Apple получает запросы от правоохранительных органов по электронной почте
Михайловский театр в Петербурге открывает сезон возвращением на сцену балета Хачатуряна «Спартак» Спустя десять лет после первой премьеры хореограф Георгий Ковтун в новой версии усложнил технику, нашел новые ракурсы и краски, радикально поменял некоторые сцены
«Независимая газета»: Встреча Пашиняна и Путина может стать решающей для армяно-российских отношений Москва, анонсируя визит армянского премьера, заявила, что надеется на откровенный диало, отмечает издание