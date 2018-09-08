Омбудсмен РА обсудил с коллегой из Нидерландов вопрос депортации армянских детей

PanARMENIAN.Net - Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с защитником прав детей Нидерландов Маргарет Клавербойер по вопросу депортации двух армянских детей из Нидерландов. Об этом сообщает офис омбудсмена РА.

Голландский омбудсмен отметила, что вопрос детей находится в центре ее внимания, и заверила, что прилагает усилия для того, чтобы отложить депортацию – с целью детального изучения документов, касающихся детей, и обеспечения их прав.

Омбудсмен Армении поблагодарил коллегу и отметил, что в случае депортации он готов принять меры по гарантированию прав детей.

Ранее стало известно, что из Нидерландов депортируют двух армянских детей - 13-летнего Овика и его 12-летнюю сестру Лили. Ранее из страны депортировали мать детей. За детей сейчас борются их друзья. Овик и Лили никогда не жили в Армении, переехали в Нидерланды из РФ в 2008 году, и не владеют армянским языком.