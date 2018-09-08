«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин 8 сентября примет в Москве премьера Армении Никола Пашиняна. В Кремле анонсировали «серьезный разговор». К политику, в мае возглавившему армянское правительство, у Москвы много претензий, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания в российских госструктурах, Путин намерен поднять тему преследования бывших руководителей Армении.

Один из фигурантов уголовного дела о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году — экс-президент Роберт Кочарян. По тому же делу проходит генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в 2008 году командовал ереванским гарнизоном. Оба обвиняются в узурпации власти.

Кремлю это не нравится по нескольким причинам. «Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом. Среди них еще Сильвио Берлускони и Герхард Шредер (экс-премьер Италии и бывший канцлер Германии - ред.)»,— пояснил информированный собеседник издания.

Особое отношение господина Путина к господину Кочаряну было недвусмысленно подчеркнуто на днях: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 31 августа — в день рождения экс-президента Армении — Владимир Путин позвонил ему, чтобы лично поздравить с 64-летием. Судебное преследование Юрия Хачатурова, считают в Москве, нанесло серьезный имиджевый ущерб ОДКБ и сказалось на работе организации. Особое недовольство вызвало то, что армянские власти не предупредили никого из партнеров о намерениях в отношении генсека, отмечает издание.

«Это можно было сделать спокойно, дождавшись заседания Совета коллективной безопасности (в него входят руководители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) и разъяснив ситуацию»,— говорит дипломатический источник.

Еще одна проблема, которая, говорят собеседники «Ъ», будет поднята на переговорах, возникла в середине августа. В ночь на 15 августа сотрудники Комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (ЮКЖД — 100-процентная дочка «Российских железных дорог»). Пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян рассказал ТАСС об уголовном деле по подозрению в неуплате налогов на сумму 9,7 млн драмов ($19 тыс.). В Москве такой подход к урегулированию налоговых претензий расценили как перегиб.

Отмечается, что Путин и Пашинян в деталях обсудят также поставки РФ вооружения Армении.

Хотя шаги новых армянских властей не всегда вызывают понимание у российских чиновников, разрывать оружейное сотрудничество «никто не собирается», утверждает российский военный источник издания: «Как только мы уйдем — на наше место придут другие. И последствия такого шага ощутим мы все».