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Глава ЕНП: Надеюсь, премьер Армении будет уважать независимость законодательного органа

Глава ЕНП: Надеюсь, премьер Армении будет уважать независимость законодательного органа
8 сентября 2018 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф Доль выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет уважать верховенство права и независимость законодательного органа. Об этом глава ЕНП написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Несмотря на то, что политическая ассамблея сосредоточена главным образом на европейских выборах, мы должны постоянно следить и за ситуацией в странах Восточного партнерства, и именно поэтому я провел несколько встреч по этой теме. В минувшую среду я встретился с международным секретарем Республиканской партии Армении Арменом Ашотяном, который представил ситуацию в стране при новом правительстве», - написал Доль.

Он отметил, что продолжит следить за ситуацией в Армении.

«Надеюсь, что премьер-министр будет уважать верховенство права и независимость законодательного органа. Проявления гражданского общества всегда являются легитимными, но они не должны подменять либо препятствовать демократическим процессам в парламенте», – добавил Доль.

Ссылки по теме:
Запись Жозефа Доля в Facebook
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