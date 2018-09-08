Пашинян: В вопросе Арцаха никто не может говорить с нами на языке угроз, принуждения и силы (видео)
8 сентября 2018 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В вопросе урегулирования карабахского конфликта никто не может говорить с Арменией на языке угроз и принуждения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эксклюзивном интервью программе «Зинуж».
«Важнейшей чертой и умением верховного главнокомандующего является способность консолидировать общество, государство, народ, вооруженные силы в сложный и критический момент.Я считаю, что это одно из наших самых важных военно-политических преимуществ, которое прибавилось к нашему уже имеющемуся преимуществу - сильной и боеспособной армии», - заявил премьер.
По его словам,Азербайджан уже много лет своими подходами доказывает, что его видение урегулирования карабахского конфликта - война.
«Это означает, что Республика Армения и армянский народ должны быть готовы нанести мощный контрудар, и никто не может говорить с нами на языке угроз, принуждения и силы», - сказал Пашинян.
В интервью премьер коснулся вопросов боеспособности и материально-технического обеспечения ВС РА, механизмов и возможностей урегулирования карабахского конфликта, армяно-российских отношений и деятельности ОДКБ.
8 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
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