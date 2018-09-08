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Пользователи Windows 7 смогут продолжать получать обновления за деньги

Пользователи Windows 7 смогут продолжать получать обновления за деньги
8 сентября 2018 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft решила предоставить желающим возможность продлить поддержку для операционной системы Windows 7. Данная версия ОС перестанет получать обновления безопасности 14 января 2020 года.

Корпоративные пользователи смогут доплатить и получать расширенные обновления безопасности Windows 7 ESU до января 2023 года. Microsoft собирается брать оплату за каждый компьютер и поднимать цену с каждым годом. Точная цена сервиса пока не называется, пишет Ferra.ru.

Windows 7 ESU смогут получить пользователи корпоративной лицензии Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise. Пользователи облачного сервиса Office 365 ProPlus также смогут продолжить пользоваться им из Windows 7 до 2023 года, если оплатят расширенные обновления безопасности.

Основная фаза поддержки для Windows 7 закончилась еще в январе 2015 года. После этого ОС не получала функциональных обновлений, а только лишь апдейты, направленные на ликвидацию уязвимостей в сфере безопасности.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Windows 7 продолжит получать обновления, если пользователи заплатят
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