США отозвали послов из Панамы, Доминиканы и Сальвадора
8 сентября 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - США отозвали для консультаций глав диппредставительств в Доминикане, Сальвадоре и Панаме. Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, отзыв послов связан с тем, что эти страны ранее разорвали дипотношения с Тайванем.
«На консультациях в Вашингтоне дипломаты обсудят, как США могут поддержать демократические институты и экономику в Центральной Америке и на Карибах»,— говорится в сообщении Госдепартамента США, пишет «Ъ».
Сами США поддерживают отношения с Тайванем, хотя официально не признают его.
Китай не раз обращал внимание на недопустимость контактов США и Тайваня, идущих вразрез с принципом «одного Китая», который является политической основой отношений КНР и США. Китай считает Тайвань своей территорией.
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