Экс-премьеру Армении предъявлено обвинение: Мера пресечения - подписка о невыезде

PanARMENIAN.Net - Бывшему премьер-министру Армении Овику Абраамяну предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избранаподписка о невыезде. Об этом сам Абраамян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что около месяца назад ряд лиц в масках, «якобы на основании оперативных данных, ворвались в принадлежащие мне и моим родственникам квартиры и сооружения». Абраамян добавил, что правоохранители, несмотря на то, что не нашли у него «ничего незаконного», изъяли паспорт экс-премьера, «грубейшим образом нарушив законодательство РА».

«4 сентября 2018 года в интервью одному из сайтов я раскритиковал этот стиль властей РА. В ответ на это, всего через день после интервью, получил извещение о приглашении в Специальную следственную службу (ССС) в качестве свидетеля по другому уголовному делу. В ССС по какому-то сфабрикованному уголовному делу меня сперва допросили в качестве свидетеля, затем, непосредственно после этого, предъявили необоснованное обвинение и взяли подписку о невыезде из страны. Забавно, когда после неугодного интервью человека приглашают в ССС, предъявляют явно ложное обвинение, преследуя цель подавить любое инакомыслие.

На данный момент не считаю целесообразным говорить подробнее, в дальнейшем у меня будет повод более детально коснуться этого необоснованного обвинения и незаконностей. Пока зафиксирую, что осуществляемая властями РА «охота на людей», действия по подавлению свободы слова и инакомыслия не ведут к хорошему исходу», – написал Абраамян.

Ранее в результате обысков, проведенных 6-го и 7 августа 2018 года на механико-ремонтном заводе, расположенном в селе Мхчян Араратской области и зарегистрированном на Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащем бывшему премьер-министру Армении Овику Абраамяну, были обнаружены 3 ручных пулемета, 7 автоматов АК-47, 2 снайперские винтовки СВД, 3 ружья различных типов, 2 пистолета, большое количество патронов различного калибра. В СНБ РА считают, что найденное оружие могло быть использовано во время событий 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе демонстрации были убиты 10 человек.