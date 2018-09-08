Мхитарян в составе сборной Армении отправился в Македонию

PanARMENIAN.Net - Национальная сборная и делегация Федерации футбола Армении 8 сентября отправились в БЮР Македония.

В составе сборной Армении в Македонию отправился также полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Помимо него, в Македонию отправились также Арас Озбилис («Виллем II»), Артур Саркисов («Енисей»), Иван Яган (KAS Eupen). Из-за травмы с командой не вылетел Армен Манучарян. В Македонии к сборной присоединится Нарек Петросян.

9 сентября на стадионе «Филип II» в Скопье сборная Армении проведет матч Лиги наций УЕФА с командой Македонии.

Ранее сборная Армении по футболу обыграла команду Лихтенштейна в матче Лиги наций УЕФА.Встреча четвертой группы лиги D, прошедшая в четверг в Ереване, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Маркос Пиццелли (30-я минута) и Тигран Барсегян (76), на 69-й минуте Генрих Мхитарян не реализовал пенальти.