Мхитарян в составе сборной Армении отправился в Македонию
8 сентября 2018 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальная сборная и делегация Федерации футбола Армении 8 сентября отправились в БЮР Македония.
В составе сборной Армении в Македонию отправился также полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян.
Помимо него, в Македонию отправились также Арас Озбилис («Виллем II»), Артур Саркисов («Енисей»), Иван Яган (KAS Eupen). Из-за травмы с командой не вылетел Армен Манучарян. В Македонии к сборной присоединится Нарек Петросян.
9 сентября на стадионе «Филип II» в Скопье сборная Армении проведет матч Лиги наций УЕФА с командой Македонии.
Ранее сборная Армении по футболу обыграла команду Лихтенштейна в матче Лиги наций УЕФА.Встреча четвертой группы лиги D, прошедшая в четверг в Ереване, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Маркос Пиццелли (30-я минута) и Тигран Барсегян (76), на 69-й минуте Генрих Мхитарян не реализовал пенальти.
Самое значимое
В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
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