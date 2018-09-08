Устройства Apple подорожают в случае новых пошлин США на товары из Китая
8 сентября 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании ее продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания направила в торговое представительство США. Документ датирован 5 сентября.
«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — говорится в письме.
В случае принятия новых пошлин возрастут цены на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры, заявила Apple, пишут «Ведомости».
Пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своей повседневной жизни», добавила компания. В связи с этим Apple попросила правительство страны пересмотреть эти меры.
В третьем квартале 2018 года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд. Это 18% от общих доходов компании за отчетный период.
7 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Он также напомнил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату Трамп не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.
Самое значимое
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
Последние новости
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами
Пашинян - Путину: Надеюсь, отношения будут строиться на принципе невмешательства во внутренние дела Он полагает, что в отношениях двух стран «нет нерешаемых вопросов»
Путин: Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям В начале беседы российский лидер отметил, что связи двух стран носят особый характер на протяжении веков
ССС РА: В отношении экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело по 2 статьям Абрамяну предъявлено обвинение по 1 части 309 статьи (превышение должностных полномочий) и 310 статье УК Армении (незаконное участие в предпринимательской деятельности).