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Устройства Apple подорожают в случае новых пошлин США на товары из Китая

Устройства Apple подорожают в случае новых пошлин США на товары из Китая
8 сентября 2018 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании ее продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания направила в торговое представительство США. Документ датирован 5 сентября.

«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — говорится в письме.

В случае принятия новых пошлин возрастут цены на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры, заявила Apple, пишут «Ведомости».

Пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своей повседневной жизни», добавила компания. В связи с этим Apple попросила правительство страны пересмотреть эти меры.

В третьем квартале 2018 года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд. Это 18% от общих доходов компании за отчетный период.

7 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Он также напомнил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату Трамп не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

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Vedomosti.ru: Apple предупредила о подорожании ее устройств в случае новых пошлин
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