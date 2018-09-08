Пашинян прибыл в Москву (видео)
8 сентября 2018 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября прибыл в Москву. Об этом в социальной сети Facebook сообщает посольство Армении в РФ и опубликовало приземление борта №1 в Москве.
В Москве намечена встреча Пашиняна в президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, ожидается, что в рамках визита в Москву премьер встретится с армянскими предпринимателями Москвы.
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