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Пашинян прибыл в Москву (видео)

Пашинян прибыл в Москву
  8 сентября 2018 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября прибыл в Москву. Об этом в социальной сети Facebook сообщает посольство Армении в РФ и опубликовало приземление борта №1 в Москве.

В Москве намечена встреча Пашиняна в президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, ожидается, что в рамках визита в Москву премьер встретится с армянскими предпринимателями Москвы.

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