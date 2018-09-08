США готовят военное решение на случай химатаки Асада в сирийском Идлибе
8 сентября 2018 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия США прорабатывает варианты ответов на тот случай, если президент Сирии Башар Асад решит применить химическое оружие во время наступления на провинцию Идлиб. На эту тему ведется «рутинный диалог» с Белым домом, сообщил журналистам 8 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд в Нью-Дели.
Генерал отметил, что решение, будут ли США отвечать на возможную химатаку в Идлибе, пока не принято. «Но мы ведем диалог, рутинный диалог с президентом (Дональдом Трампом - ред.), чтобы убедиться в том, что он знает, на каком этапе находятся наши планы на случай применения химического оружия», - пояснил Данфорд, пошет Deutsche Welle.
Он заявил, что не удивлен тем, что 8 сентября Россия, Иран и Турция на саммите в Тегеране не сумели договориться о единой оценке предстоящего наступления сирийских войск на Идлиб. Тогда, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивался включения в текст итогового заявления положения о перемирии, в то время как президенты РФ Владимир Путин и Ирана Хасан Роухани настаивали на продолжении военных действий против террористов.
Провинция Идлиб на северо-западе Сирии входит в одну из четырех зон деэскалации, о создании которых в сентябре 2017 года оговорились Россия, Иран и Турция. Это последняя провинция, значительная часть которой находится под контролем различных исламистских группировок и сирийской вооруженной оппозиции. Россия и Иран оказывают военную поддержку сирийскому президенту, который готовит наступление на Идлиб. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), 4 сентября ВКС России провели в Идлибе около 30 бомбардировок.
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