Неймар хочет вернуться в «Барселону»
8 сентября 2018 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону».
Сообщается, что бразилец уже обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход. Неймару нелегко дается конкуренция с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и французом Килианом Мбаппе, пишет Lenta.ru со ссылкой на испанское издание El Mundo Deportivo.
20 июля сообщалось, что Неймар не намерен покидать французский клуб. Среди претендентов на игрока назывался мадридский «Реал».
В конце апреля президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что был бы рад возвращению в клуб Неймара. СМИ сообщали о недовольстве бразильца уровнем чемпионата Франции.
В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го футболист перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
Самое значимое
В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами
Пашинян - Путину: Надеюсь, отношения будут строиться на принципе невмешательства во внутренние дела Он полагает, что в отношениях двух стран «нет нерешаемых вопросов»
Путин: Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям В начале беседы российский лидер отметил, что связи двух стран носят особый характер на протяжении веков
ССС РА: В отношении экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело по 2 статьям Абрамяну предъявлено обвинение по 1 части 309 статьи (превышение должностных полномочий) и 310 статье УК Армении (незаконное участие в предпринимательской деятельности).