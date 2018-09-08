За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз
8 сентября 2018 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 2 по 8 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 26 августа по 1 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
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