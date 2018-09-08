ССС РА: В отношении экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело по 2 статьям

PanARMENIAN.Net - В отношении бывшего премьер-министра Армении Овика Абраамяна возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом PanARMENIAN.Net заявила пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

По ее словам, Абрамяну предъявлено обвинение по части 1 ст. 309 (превышение должностных полномочий) и ст. 310 УК РА (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Эти статьи не имеют отношения к делу «1 марта», когда 1-2 марта 2008 года в Ереване в ходе демонстраций погибли 10 человек.

Ранее Абраамян сообщил, что ему предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения взята подписка о невыезде.Он отметил, что около месяца назад ряд лиц в масках, «якобы на основании оперативных данных, ворвались в принадлежащие мне и моим родственникам квартиры и сооружения». Абраамян добавил, что правоохранители, несмотря на то, что не нашли у него «ничего незаконного», изъяли паспорт экс-премьера, «грубейшим образом нарушив законодательство РА».

В результате обысков, проведенных 6-го и 7 августа 2018 года на механико-ремонтном заводе, расположенном в селе Мхчян Араратской области и зарегистрированном на Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащем бывшему премьер-министру Армении Овику Абраамяну, были обнаружены 3 ручных пулемета, 7 автоматов АК-47, 2 снайперские винтовки СВД, 3 ружья различных типов, 2 пистолета, большое количество патронов различного калибра. В СНБ РА считают, что найденное оружие могло быть использовано во время событий 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе демонстрации были убиты 10 человек.