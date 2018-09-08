Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек

PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения, произошедшего 6 сентября на севере японского острова Хоккайдо, достигло 30 человек. Об этом сообщила 8 сентября японская пресса со ссылкой на местные власти.

По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.

До сих пор 31 тыс домохозяйств остаются без воды, 16 тыс человек продолжают находиться во временных убежищах, пишет «Интерфакс».

К поисково-спасательной операции привлечены около 40 тыс человек, включая служащих сил самообороны и кинологов, а также 75 вертолетов и другая спецтехника.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны выделит пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.