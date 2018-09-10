Пашинян поедет во Францию по приглашению Макрона
10 сентября 2018 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября посетит Париж с рабочим визитом по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Пашинян встретится с Макроном, представителями бизнес-сообщества Франции и армянской диаспоры.
17-й саммит Франкофонии состоится в Ереване осенью. На нем будут присутствовать главы ряда стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.
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