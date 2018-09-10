Газ, Арцах, Путин, ОДКБ: О чем говорил премьер Армении на выходных

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-9 сентября провел ряд встреч, в часности встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и бизнесменами армянского происхождения в Москве, дал несколько интервью, в том числе и российскому изданию «Коммерсант», выступил с речами в Тавушской области Армении. В целом премьер затронул разные важные темы - от внешней политики Армении до внутриполитических вопросов.

PanARMENIAN.Net выделил основные темы.

Обармяно-российских отношениях

«Наши отношения с Россией имеют особое значение и место, и мы надеемся, что эффективность данных отношений существенным образом повысится. Армяно-российские отношения должны быть на более высоком уровне, более стратегическими, более партнерскими и еще более братскими».

«Уверен, что эти вопросы (двух стран) будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважениe интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга».

«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения (Армении и РФ - ред.) развиваются очень динамично, очень естественно. Я думаю, главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений».

«По итогам переговоров нашей встречи (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) могу сказать, что армяно-российские отношения сейчас находятся на очень высоком уровне. Я бы сказал, что на беспрецедентно высоком уровне. Фактически в наших отношениях нет никаких проблем».

«У меня пока не было официального визита в Москву, у президента России не было официального визита в Ереван. Надеюсь, в ближайшее время у нас состоятся обоюдные официальные визиты и во время этих визитов будут подписаны документы, которые будут относиться к разным отраслям: экономические договоры, договоры на военно-техническом направлении».

О цене на российский газ для Армении

«Фактически из России в Армению газ поступает по довольно низкой цене. Но проблема в том, что потребители получают этот газ по двойной цене. И нужно, мы поговорили об этом с президентом Путиным, нужно понять, как создается эта новая двойная цена. (Необходимо) посмотреть и понять, как идет процесс ценообразования и сделать этот механизм более эффективным... чтобы условия были более выгодные. Мы договорились с господином Путиным, что мы будем совместно над этим работать».

О Путине

«Владимир Владимирович такой человек — он высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения. Не надо это интерпретировать и делать из этого какие-то громадные политические выводы. Мы, конечно, обсуждали очень много вопросов, и я хочу сказать, что в Армении дела уголовные возбуждаются не против конкретных лиц, а по факту нарушения уголовного кодекса. Поскольку все граждане Армении равны перед законом, если есть факт нарушения Уголовного кодекса, эти дела возбуждались и будут возбуждаться».

«Я пригласил Владимира Путина в Ереван, и мы договорились, что в ближайшем будущем визит состоится».

О предстояших парламентских выборах

«Я гарантирую, что у нас выборы будут честными, законными, не будет никаких фальсификаций вопреки тому, что все прежние выборы у нас были нечестными и фальсифицировались. Только народ решит, кому быть премьером, депутатом, мэром. Я вам это гарантирую».

«Думаю, последний срок, когда это (выборы - ред.) может случиться, это май 2019 года. Но они могут состояться и в этом году, и в начале будущего года. Это зависит от политической ситуации».

Об ОДКБ

«В Армении есть все рычаги, чтобы не позволить Азербайджану стать членом ОДКБ».

«Всем, наверное, понятно, что без согласия Армении такие решения (вступление Азербайджана в ОДКБ -ред.) не могут быть приняты. Все вы знаете, какие сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Мы каждый день слышим угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении. Я думаю, от этого исходит очевидная позиция Армении в этом вопросе».

«Я думаю, если Азербайджан хочет достичь такой цели, он должен сперва поработать над урегулированием отношений с Арменией».

«ОДКБ нам так же дорога, как и другим членам этой организации. Есть срок работы представителя Армении на посту генсека (мандат работы генсека ОДКБ — три года, Юрий Хачатуров отработал половину срока - ред.). Он не истек. У нас есть по крайней мере полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока».

«Думаю, что мы имеем общую цель поднять уровень эффективности ОДКБ. Давайте не забывать, что это и наша организация, коллективная организация. Не надо думать, что кто-то в ней думает много о ее престиже, а кто-то не думает и не дорог престиж и имидж этой организации для кого-то. Я могу вам гарантировать, что для Армении это очень и очень важная организация. Для нас очень важно, чтобы она была реально эффективной».

О карабахском конфликте и отношениях с Баку

«Азербайджан надеется, что ему удастся спровоцировать ухудшение отношений между Арменией и Россией, чтобы на этом фоне начать провокационные действия. Но поскольку вы все видите, мы все убедились, что в отношениях Армении и России нет и не будет глобальных политических проблем, думаю, этот сценарий Азербайджана просто провалился. Проблема в том, что президент Азербайджана опасается, что демократические процессы, которые произошли в Армении, могут перейти на Азербайджан, и хочет с помощью обострения ситуации в Карабахе, на линии соприкосновения с Карабахом с помощью каких-то провокаций отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем и как-то перебороть эти внутриполитические проблемы, которые сейчас есть».

«Честно говоря, ситуация в зоне соприкосновения (карабсхких и азербайджанских войск - ред.) довольно стабильна. Но когда мы слышим со стороны Азербайджана военную риторику, это поднимает уровень напряженности наших отношениях. Надеюсь, руководство Азербайджана поменяет свое поведение. Мы должны все поработать, чтобы создать условия для реального мирного урегулирования конфликта. Армения должна пойти этим путем, но Азербайджан должен знать, что невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз».

«Республика Армения и армянский народ должны быть готовы нанести мощный контрудар, и никто не может говорить с нами на языке угроз, принуждения и силы».

«Нужно создать атмосферу для переговоров. Мы готовы над этим работать. Что касается формата. Я премьер-министр Армении и я готов участвовать в этих переговорах от имени Республики Армения. Но я не могу говорить от имени народа Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха не участвует в процессах формирования власти в Армении. У них своя власть, свое правительство, свой президент. Карабах должен представлять легитимный представитель, у которого есть мандат представлять этот народ. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, мы готовы к ним в любой момент. Но представлять Карабах должен представитель Карабахаլ».

«Все спрашивают, готова ли Армения к компромиссам, но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан к компромиссам. Если Азербайджан готов к компромиссам, то мы тоже готовы. Если не готов, мы тоже не готовы».

Об оружии

«Договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться».

«В кредит. Еще будем обсуждать другие возможности. Это очень важное сотрудничество, и, я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем».

Об американских лабораториях в Армении

«Буквально 10–15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям. И вообще у них никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении. Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях».