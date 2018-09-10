В Киеве отметили храмовый день одной из древнейших армянских церквей Украины
10 сентября 2018 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 сентября по инициативе Союза армянской молодежи Украины в Киеве отметили храмовый праздник церкви Рождества Богородицы, которая существовала ранее на Подоле.
В праздновании приняли участие представители армянских молодежных организаций из многих областей Украины, киевской общины и Гражданской платформы «Армяне Украины», пишет AnalitikaUA.net.
В храмовый день представители Союза армянской молодежи Украины вместе с настоятелем армянской часовни Србоц Наатакац отцом Карапетом Гарибяном посетили Подол, где у памятной плиты состоялось возложение цветов и молебен.
После завершения памятных мероприятий, председатели региональных молодежных организации, провели рабочее заседание, где обсудили актуальные вопросы САМУ.
Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей. Председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян заявил: «Мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».
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