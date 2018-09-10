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Пашинян: Обыски в армянской «дочке» РЖД выявили злоупотребления на $60 млн

Пашинян: Обыски в армянской «дочке» РЖД выявили злоупотребления на $60 млн
10 сентября 2018 - 13:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Обыски на ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (армянская 100-процентная «дочка» «Российских железных дорог») выявили злоупотребления на сумму около $60 млн. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи 8 сентября.

«Я рассказал, что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Потому что очевидно, что и президент России очень заинтересован в борьбе против коррупции. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано как антироссийское действие»,- добавил Пашинян.

На вопрос, идет ли речь о неуплате налогов на сумму $19.000, Пашинян отметил, что «по моим сведениям предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн».

«Следственные органы расследуют ситуацию, и в скором будущем информация будет официальная. То, что я говорю, можете считать официальной информацией»,- отметил Пашинян.

В середине августа сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Были изъяты документы, досматривались личные вещи сотрудников. К действиям был привлечен также спецназ.

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