Пашинян: Обыски в армянской «дочке» РЖД выявили злоупотребления на $60 млн
10 сентября 2018 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Обыски на ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (армянская 100-процентная «дочка» «Российских железных дорог») выявили злоупотребления на сумму около $60 млн. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи 8 сентября.
«Я рассказал, что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Потому что очевидно, что и президент России очень заинтересован в борьбе против коррупции. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано как антироссийское действие»,- добавил Пашинян.
На вопрос, идет ли речь о неуплате налогов на сумму $19.000, Пашинян отметил, что «по моим сведениям предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн».
«Следственные органы расследуют ситуацию, и в скором будущем информация будет официальная. То, что я говорю, можете считать официальной информацией»,- отметил Пашинян.
В середине августа сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Были изъяты документы, досматривались личные вещи сотрудников. К действиям был привлечен также спецназ.
Самое значимое
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС
Partner news
Последние новости
Президент Армении: В отношениях с Грузией есть нереализованный потенциал, особенно в экономике Премьер-министр Грузии поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что это особая честь посещать Армению в качестве премьер-министра
Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке спустя 17 лет после терактов вновь открыли метро Все эти годы станция была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии
Армения экспортирует мясо в ОАЭ Отмечается, что министерство окружающей среды и изменения климата ОАЭ и Госслужба безопасности пищевых продуктов Минселхоза РА ведут переговоры о вывозе мяса и мясных продуктов
Премьер РА: Армения и Грузия договорились довести торговый оборот до $1 млрд Премьер сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Грузии обсудили многочисленные вопросы, касающиеся двусторонних отношений