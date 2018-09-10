По всей России прошли акции против пенсионной реформы: Сотни задержанных и избитых (фото)

PanARMENIAN.Net - 9 сентября - в Единый день голосования - по всей России прошли акции против пенсионной реформы, объявленные Алексеем Навальным.

Почти нигде их не согласовали, и полицейские задерживали собравшихся: лидером по этому показателю стал Санкт-Петербург, где были задержаны до 500 человек. В Москве задержаний было немного, но в некоторых моментах полиция действовала крайне жестко. На одного участника акции заведено уголовное дело, пишет Meduza.

Полицейские задерживают участника протестного митинга в Москве. Фото: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

По данным правозащитного сайта, в Санкт-Петербурге задержаны как минимум 452 человека, в Екатеринбурге - 183, в Краснодаре - 60, в Омске и Москве - по 43 человека. В Перми - 23 задержанных, в Казани - 22, в Твери - 20, в Уфе - 17, в Хабаровске - 15, в Томске и Белгороде - 13, Челябинске и Липецке - 12, Новосибирске - 10. Еще 80 задержанных приходятся на другие города. Всего - 1018 человек, говорится на сайте.

Екатеринбург. Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Петербурге акция протеста против пенсионной реформы, заявленная сторонниками Алексея Навального на 9 сентября, изначально была согласована с властями — однако за два дня до митинга мэрия предложила его перенести, и акция превратилась в несанкционированную.

Петербург. Фото: Бумага

В итоге именно в Петербурге полиция и ОМОН обошлись с митингующими жестче всего: по предварительным данным, задержаны не менее 350 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Отмечается, что из Петербурга поступили не все данные.

Полицейский задерживает ребенка в Петербурге. Фото: Роман Пименов / Интерпресс / AP / Scanpix / LETA

Пенсионеров среди митингующих в Петербурге было очень мало.

Когда молодежь начала разворачивать плакаты («Путин, где наши деньги?», «Платите пенсии, а не стройте дворцы», «Вы нам надоели»), сотрудники ОМОНа начали задерживать их обладателей, выдергивая их из толпы, и уводить к стоявшим неподалеку автобусам.

Полицейский задерживает ребенка в Петербурге. Фото: Валентин Егоршин

Первые прямые столкновения с полицией начались неподалеку от площади Ленина — в Финском переулке. Толпа людей, вытесненная с пятачка возле метро, пыталась оттуда прорваться к центру города; навстречу им вышла шеренга омоновцев. Колонна остановилась и начала скандировать: «Полиция с народом — не служи уродам». ОМОН в ответ бросился в толпу, разрезав ее на несколько сегментов.

Петербург. Фото: Валентин Егоршин

Первыми задерживали людей с российскими флагами: триколоры отбирали, а их владельцев грубо утаскивали в автобусы. «Не бейте людей!» — кричали студенты. В какой-то момент из толпы в ОМОН полетело еще несколько дымовых шашек. После этого митингующие временно отступили.

Петербург. Фото:Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Вечером прямо к толпе подогнали полицейский автобус — и люди стали заходить в него сами, как будто найдя еще одну форму протеста. Полицейские молча стояли рядом, некоторые улыбались. Автобус заполнился, подъехал еще один. А потом — еще два. По данным «ОВД-Инфо» на 20:30 9 сентября, всего на акции в Петербурге задержали не менее 354 человек.

— Куда повезут людей в автобусах? — спросила корреспондент «Медузы» у одного из полицейских.

— А там разве люди? — спросил он в ответ.

Акции протеста активно проходили также в Перми, Новосибирске, Самаре, Воронеже и других городах РФ. Там тоже не обошлось без задержаний и применения силы со стороны правоохранителей.

Новосибирск. Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Москве на митинге появился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он пришел на Пушкинскую площадь, где собрались люди под крики «Позор!», посоветовал митингующим создать партию, поссорился с участником акции: «Ты орал: «Пошел вон»? Иди сюда! Трусливый гаденыш!», уронил его на землю и пытался избить. Политик бросался и на других митингующих, метал ботинки... после чего ушел.

Москва. Фото: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

У памятника Пушкину собрались молодые люди в футболках «Гражданской обороны», с плакатами «Родился, потерпел и умер». Кричали: «Путин украл наши пенсии», «Сечина — в тюрьму».

Самих пенсионеров было мало. Пожилые женщины ругали президента РФ Владимира Путина и говорили, что вышли на площадь «ради детей и внуков».

Москва. Фото: Виталий Кавтарадзе для «Медузы»