Серену Уильямс оштрафовали на $17,000 за скандал в финале US Open

PanARMENIAN.Net - Легендарную теннисистку Серену Уильямс, проигравшую в финале US Open японке Наоми Осаке, оштрафовали на 17 тысяч долларов за трехкратное нарушение правил поведения в ходе финального матча.

Из этой общей суммы 4000 долларов - штраф за подсказку тренера, еще 3000 - за сломанную спортсменкой в сердцах ракетку, и еще 10 тысяч - за оскорбление судьи на вышке.

Серена - одна из самых титулованных спортсменок мира и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде - поскандалила с судившим матч Карлосом Рамосом, назвав его вором и даже отказавшись пожать ему руку по окончании игры. Уточняется, что 17 тысяч долларов будут удержаны из призовых выплат теннисистки. За участие в финале US Open она должна получить 1,85 млн долларов, пишет BBC.

Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17-й) завершилась 8 сентября со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут. 20-летняя Осака стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии «Большого шлема».

Во втором сете судья на вышке Карлос Рамос сначала вынес 36-летней американке предупреждение за подсказку со стороны тренера Патрика Муратоглу. Подобные подсказки разрешены на турнирах WTA, но запрещены на соревнованиях «Большого шлема».

Уильям отрицала, что получила какие-либо советы от тренера, и заявила судье, что «никогда бы не стала жульничать, чтобы выиграть, лучше уж потерпеть поражение».

Затем Уильямс была оштрафована на очко после того, как разбила о корт свою ракетку при счете 3:2 во втором сете. Уильямс пришла в ярость, подбежала к Рамосу, стала кричать на него, толпа криками также поддерживала теннисистку. После этого разгневанная Уильямс стала кричать: «Ты лжец! Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извинись!»

Судья посчитал слова спортсменки оскорблением и оштрафовал ее на целый гейм - счет в сете стал 5:3 в пользу Осаки. Продолжение матча также сопровождалось слезами и ругательствами со стороны Серены и свистками болельщиков, и победа Осаки на фоне всего этого ушла на второй план.