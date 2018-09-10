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«Армян и евреев объединяет сходство судеб»: Пашинян поздравил еврейский народ с Новым годом

«Армян и евреев объединяет сходство судеб»: Пашинян поздравил еврейский народ с Новым годом
10 сентября 2018 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание еврейской общине Армении по случаю еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

«Армянский и еврейские народы объединяют вековые связи, сотрудничество, дружба, а также сходство исторических судеб. Вдохновленная бархатной революцией армянская демократия в равной степени принадлежит и будет служить всем гражданам нашей страны, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Еще раз поздравляя вас с этим прекрасным праздником, желаю, чтобы следующий год был для вас годом мирной работы, справедливого труда и счастья», - говорится в послании премьера.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2018 году его празднуют 9-11 сентября.

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