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Актриса Нарине Григорян получила приз фестиваля «Киношок» за лучшую женскую роль

Актриса Нарине Григорян получила приз фестиваля «Киношок» за лучшую женскую роль
10 сентября 2018 - 14:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В Анапе на церемонии закрытия XXVII кинофестиваля «Киношок» объявлены победители всех конкурсов.

Так, актриса Нарине Григорян, сыгравшая в в фильме режиссера Анаит Абад «Ева» (Армения-Иран), получила приз за лучшую женскую роль.

Главный приз «Золотая лоза» вручили картине «Мунабия» режиссера Таалайбека Кулмендеева, продюсеры - Фархад Бекманбетов и Таалайбек Кулмендеев (Киргизия), пишет «Интерфакс».

XXVII фестиваль «Киношок» проходил в Анапе со 2 сентября. В программе фестиваля были представлены 67 фильмов.

Армяно-иранский фильм «Ева» режиссера Анаит Абад представляет историю быта одной карабахской деревни, жители которой противостоят различным испытаниям и в послевоенный период продолжают борьбу за право на существование. Фильм представляет собирательный образ жителей Армении и Арцаха, описывает армянские этнические традиции, охватывая общечеловеческие ценности.

Сюжетная линия повествует о сложной жизни молодой женщины-врача, об ответственности за собственные поступки и утверждает, что извечная мудрость и загадка бессмертия древней нации и всего человечества заключается в принципе взаимопомощи в минуту опасности.

Ссылки по теме:
Interfax.ru. Объявлены победители фестиваля "Киношок"
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