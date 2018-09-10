Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории в Армении
10 сентября 2018 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские специалисты были допущены в лаборатории США в Армении, которые занимаются исследованием биологических материалов. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант».
«Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям», — заявил Пашинян.
По его словам, у российских специалистов «никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении».
Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении, пояснил Пашинян.
«Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях», — добавил премьер Армении.
«Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений», — заключил премьер.
В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.
Ранее российский «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник написал, что в России обеспокоены существующими на территории Армении референс-лабораториями, которые были открыты при финансовой поддержке США.
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