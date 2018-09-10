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Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории в Армении

Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории в Армении
10 сентября 2018 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские специалисты были допущены в лаборатории США в Армении, которые занимаются исследованием биологических материалов. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант».

«Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям», — заявил Пашинян.

По его словам, у российских специалистов «никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении».

Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении, пояснил Пашинян.

«Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях», — добавил премьер Армении.

«Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений», — заключил премьер.

В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.

Ранее российский «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник написал, что в России обеспокоены существующими на территории Армении референс-лабораториями, которые были открыты при финансовой поддержке США.

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