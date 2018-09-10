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Генсек Франкофонии почтит в Ереване память жертв Геноцида армян

Генсек Франкофонии почтит в Ереване память жертв Геноцида армян
10 сентября 2018 - 15:05 AMT

PanARMENIAN.Net - С 10 по 14 сентября генеральный секретарь Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан с официальным визитом посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

11 сентября планируется встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Жан, после которой стороны выступят с совместной пресс-конференцией.

Генеральный секретарь МОФ посетит также мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, возложит цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.

17-й саммит глав государств и правительств стран-участниц МОФ состоится в Ереване 11-12 октября.

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