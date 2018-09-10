Генсек Франкофонии почтит в Ереване память жертв Геноцида армян
10 сентября 2018 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - С 10 по 14 сентября генеральный секретарь Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан с официальным визитом посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
11 сентября планируется встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Жан, после которой стороны выступят с совместной пресс-конференцией.
Генеральный секретарь МОФ посетит также мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, возложит цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.
17-й саммит глав государств и правительств стран-участниц МОФ состоится в Ереване 11-12 октября.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
Последние новости
Фестиваль вина в Арцахе - в топ-5 осенних эногастрособытий Праздники виноделия в Крыму, Ростовской области, в Краснодарском крае, в Карабахе и в Грузии возглавили рейтинг лучших фестивалей эногастротуризма осени-2018
Британская баронесса Кэролайн Кокс вновь прибыла в Арцах: Ее принял глава МИД НКР Глава МИД приветствовал очередной визит Кэролайн Кокс в Арцах, подчеркнув его важность с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в республике и достижениями в различных сферах
Президент Армении: В отношениях с Грузией есть нереализованный потенциал, особенно в экономике Премьер-министр Грузии поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что это особая честь посещать Армению в качестве премьер-министра
Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке спустя 17 лет после терактов вновь открыли метро Все эти годы станция была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии