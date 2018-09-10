Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке спустя 17 лет после терактов вновь открыли метро
10 сентября 2018 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Спустя 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке под Всемирным торговым центром 9 сентября вновь открыто метро. Все эти годы станция была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии.
Остановка первой линии метро ранее называлась Cortland Street и теперь переименована в WTC Cortland, пишет Deutsche Welle.
Восстановительные работы начались в 2015 году и обошлись в 182 миллиона долларов. Станция украшена мозаикой художницы Энн Гамильтон с цитатами из Декларации независимости США от 1776 года.
Во время нескольких терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3 тысяч человек, злоумышленники использовали угнанные самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
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