Президент Армении: В отношениях с Грузией есть нереализованный потенциал, особенно в экономике
10 сентября 2018 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в своей резиденции в Ереване принял премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе. Во встрече приняли участие делегации обеих стран, сообщает пресс-служба президента РА.
«Сегодня обе страны входят в новый период своей истории, который без колебаний можно назвать братским и партнерским. Конечно, это серьезное историческое богатство создает предпосылки для начертания и реализации новых партнерских направлений. Наши политические отношения в настоящее время находятся на высоком уровне, однако существует большой нереализованный потенциал, особенно в экономической сфере. Я уверен, что этот ваш визит станет стимулом для повышения наших двусторонних отношений на более высокий уровень», - сказал Саркисян.
Премьер-министр Грузии поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что это особая честь посещать Армению в качестве премьер-министра.
«Этот год символичен как для Армении, так и для Грузии, потому что наши две страны празднуют 100-летие провозглашения независимости. Пользуясь случаем, я также хотел бы поздравить по случаю 21 сентября - Дня независимости Республики Армения. Наши политические отношения, как вы упомянули, находятся на высоком уровне, но у нас действительно есть неиспользованный потенциал в экономической сфере. Сегодня мы подробно поговорили о направлениях сотрудничества с моими коллегами», - сказал он, подчеркнув, что в ближайшем будущем состоится совместное заседание межправительственной комиссии, в ходе которого будут намечены пути экономического развития.
Стороны подчеркнули, что между двумя странами существует широкое поле сотрудничества и стремление к расширению партнерства. Было подчеркнуто значение реализации совместных проектов в области науки, образования, информационных технологий и других отраслей экономики.
Саркисян попросил премьера Грузии передать теплые приветствия президенту Георгию Маргвелашвили.
Ранее 10 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе отметил, что они провели очень важную беседу и в ходе переговоров сформулировали весьма «амбициозные задачи».
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