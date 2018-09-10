Британская баронесса Кэролайн Кокс вновь прибыла в Арцах: Ее принял глава МИД НКР

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 10 сентября принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Глава МИД приветствовал очередной визит Кэролайн Кокс в Арцах, подчеркнув его важность с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в республике и достижениями в различных сферах.

Министр высоко оценил усилия баронессы по защите прав и законных интересов граждан Арцаха за рубежом, повышению уровня информированности международного сообщества об Арцахе, распространению объективной информации относительно карабахского конфликта, а также по разрешению гуманитарных вопросов в республике.

В ходе встречи Масис Маилян коснулся нынешнего этапа процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, представил успехи, достигнутые в процессе международного признания Арцаха и децентрализованного сотрудничества с субъектами различных стран мира, а также ответил на вопросы членов делегации.

Министр иностранных дел Республики Арцах наградил баронессу Кэролайн Кокс памятной медалью, посвященной 25-летию создания МИД Арцаха.