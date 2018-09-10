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Фестиваль вина в Арцахе - в топ-5 осенних эногастрособытий

Фестиваль вина в Арцахе - в топ-5 осенних эногастрособытий
10 сентября 2018 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Фестиваль виноделия в Арцахе вошел в топ-5 осенних эногастрособытий. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, представившее лучшие эногастрономические и винные фестивали и праздники России и ближнего зарубежья осенью 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.

Праздники виноделия в Крыму, Ростовской области, в Краснодарском крае, в Карабахе и в Грузии возглавили рейтинг лучших фестивалей эногастротуризма осени-2018.

Фестивали «Ноябрьфест» в Ялте (Крым), «Донская лоза» в хуторе Пухляковский (Ростовская область), праздники молодого вина и виноделия под Новороссийском и в Семигорском (Краснодарский край), фестивали в Арцахе и в Кахети (Грузия) вошли в первую пятерку популярных у туристов осенних винных фестивалей в России и ближнем зарубежье.

Пятый фестиваль вина в Арцахе состоится 15 сентября в селе Тог Гадрутского района Карабаха. В программе - ярмарка карабахских вин, выставка и концерт. В день фестиваля организован специальный автобус из Степанакерта в Тог и обратно.

По данным агентства, эногастрономический туризм в России и ближнем зарубежье, включающий посещение энофестивалей, является одним из самых быстроразвивающихся в туристической отрасли.

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