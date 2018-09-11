В Австралии нашли огромные золотые самородки: Крупнейший весит около 100 кг
11 сентября 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы. Каждый из этих камней стоит по первым и самым приблизительным оценкам - миллионы долларов.
В самом большом, он весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота (это больше 70 кг), сообщили в добывающей компании RNC Minerals. В компании уточнили, что ранее из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около 11 миллионов долларов. Находку шахтеров оценивают как очень редкую, пишет BBC.
«Люди все еще обнаруживают самородки на территории золотых приисков, но обычно они весят всего несколько унций», - сказал профессор Сэм Спиринг, руководитель австралийской горнодобывающей школы в университете Кертин.
Золотодобытчики оценили больший из камней приблизительно в 3 миллиона долларов, а второй самородок весом 63 килограмма (в нем 1600 унций золота) - в 1,9 млн долларов.
Основной состав камней - кварцевая порода.
По словам профессора Спиринга, обычно шахтеры Австралии добывают около 2 килограммов золота на тонну скальной породы. «Очень редко мы видим подобные результаты. Это феноменальная и захватывающая находка", - говорит он.
Австралийский Калгурли - золотодобывающий регион с большой историей. Город Калгурли был основан 17 июня 1893 года золотоискателем Патриком Хэнненом, который обнаружил поблизости крупное месторождение золота, до сих пор считающееся одним из крупнейших в Австралии (эту местность часто называют «Золотой милей»).
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Сталлоне сообщил о начале съемок пятой части «Рэмбо» «Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!» - написал Сталлоне
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Американские исследователи: Армянское лобби – одно из самых влиятельных в Вашингтоне В книге говорится, что влияние диаспоральных организаций на американскую политику в последние годы возросло
Указатели улиц в аргентинском городе Кордова перевели на армянский Теперь на улицах с армянскими названиями будут установлены двуязычные указатели – на испанском и армянском