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Пресс-секретарь Пашиняна: Армяно-российский проект в Сирии - исключительно гуманитарный

Пресс-секретарь Пашиняна: Армяно-российский проект в Сирии - исключительно гуманитарный
11 сентября 2018 - 12:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Армяно-российский совместный проект в Сирии носит исключительно гуманитарный характер. Об этом заявил PanARMENIAN.Net пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

По его словам, основным мотивом миссии является оказание гуманитарной помощи сирийским армянам в Алеппо.

Егоян сообщил, что группа, направляющаяся в Сирию, будет включать врачей, саперов и социальных работников.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Сирии будет реализован совместный армяно-российский гуманитарный проект, который будет беспрецедентным.

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