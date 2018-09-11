Пресс-секретарь Пашиняна: Армяно-российский проект в Сирии - исключительно гуманитарный
11 сентября 2018 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Армяно-российский совместный проект в Сирии носит исключительно гуманитарный характер. Об этом заявил PanARMENIAN.Net пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.
По его словам, основным мотивом миссии является оказание гуманитарной помощи сирийским армянам в Алеппо.
Егоян сообщил, что группа, направляющаяся в Сирию, будет включать врачей, саперов и социальных работников.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Сирии будет реализован совместный армяно-российский гуманитарный проект, который будет беспрецедентным.
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