РФ выдала Армении голливудского продюсера (видео)
11 сентября 2018 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна экстрадировали из России в Армению, где его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе армянской полиции.
6 сентября сотрудники Главного управления уголовного розыска полиции Армении этапировали из Российской Федерации в Армению гражданина США Степана Мартиросяна 1959 года рождения, который с 6 октября 2017 года разыскивался отделом полиции ереванских районов Канакер-Зейтун по обвинению в мошенничестве
В Армении Мартиросян был заочно арестован.
Ранее Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна, работавшего с такими звездами, как Марк Уолберг и Арнольд Шварценеггер, пишет РИА Новости.
Жалоба на постановление Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна в Армению рассматривалась Верховным судом повторно. В апреле он отменил решение Мосгорсуда, признавшего законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение, однако решение ГП было вновь признано законным. В ходе процесса защита тщетно пыталась приобщить к материалам дела жалобы сестры Мартиросяна на угрозы от неизвестных. Адвокат Дмитрий Рощин просил отложить заседание, пока СК РФ не разберется с этим вопросом. Суд отказал.
Другой адвокат Павел Тимошенков доказывал, что постановление Генпрокуратуры следует считать необоснованным из-за процессуальных нарушений, а обвиняемого надо освободить и отпустить в США. По его мнению, у Армении нет никаких оснований требовать выдачи продюсера, поскольку заведенное на него дело «фактически нарушает территориальную юрисдикцию и является сфабрикованным».
Живя в США, Мартиросян в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов «Уцелевший» и «Город порока» с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин «Патруль», «Мерзлая земля» и «План побега», в которых играли Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейк Джилленхол. По его словам, с 2001 года он работал генеральным менеджером по инвестициям, недвижимости и кинобизнесу в компании бизнесмена Виталия Григорьянца, председателя совета Армбизнесбанка.
С октября 2017 года 59-летний продюсер содержался в московском СИЗО №4 («Медведь») из-за запроса Армении о выдаче. Мартиросяна обвиняют в том, что в 2011–2013 годах он присвоил 50 миллионов долларов, выделенных на покупку прав на фильмы. Возбуждение уголовного дела в Армении объясняется тем, что именно в Ереване находится головной офис Армбизнесбанка. Рощин и его подзащитный доказывали, что уголовное преследование кинопродюсера сфабриковано, якобы чтобы тот не смог снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских звезд. Рощин утверждал, что «задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма».
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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