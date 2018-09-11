В Армении начались учения «Шант-2018»: Республика будет приведена в условное военное положение

PanARMENIAN.Net - На всей территории Армении 11 сентября стартовали командно-штабные учения «Шант-2018», которые продлятся до 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Предстоящие дни республика будет приведена в условное военное положение. Общегосударственные учения носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне, мобилизационную подготовку органов государственного и военного управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности.

Учитывая военно-политическую обстановку, сложившуюся вокруг Армении и в регионе в целом, условный противник и ситуация в сценарии учений максимально приближены к действительности.