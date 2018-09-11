В Армении начались учения «Шант-2018»: Республика будет приведена в условное военное положение
11 сентября 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На всей территории Армении 11 сентября стартовали командно-штабные учения «Шант-2018», которые продлятся до 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Предстоящие дни республика будет приведена в условное военное положение. Общегосударственные учения носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне, мобилизационную подготовку органов государственного и военного управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности.
Учитывая военно-политическую обстановку, сложившуюся вокруг Армении и в регионе в целом, условный противник и ситуация в сценарии учений максимально приближены к действительности.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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