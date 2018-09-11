Указатели улиц в аргентинском городе Кордова перевели на армянский
11 сентября 2018 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Указатели улиц в аргентинском городе Кордова перевели на армянский язык. Соответствующее решение приняли городские власти, сообщается на странице в соцсети Facebook армянской общины Кордовы.
Теперь на улицах с армянскими названиями будут установлены двуязычные указатели – на испанском и армянском.
Отмечается, что автором инициативы стал член городского совета Кордовы, армянин по происхождению Лукас Балян. Инициатива приурочена к 100-летию Первой Республики Армения.
Члены армянской общины города в связи с установлением двуязычных указателей направили мэру Кордовы Рамону Хавьеру Местре благодарственное письмо.
Одна из площадей Кордовы носит название Республики Армения, есть также улицы Армении, Зоравар Андраник.В Аргентине проживает около 135 000 армян. Большинство (123 тысячи) сосредоточено в Буэнос-Айресе и Кордове (7 тыс).
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