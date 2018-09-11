Американские исследователи: Армянское лобби – одно из самых влиятельных в Вашингтоне
11 сентября 2018 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Американское издательство Suny Press выпустило книгу под названием «Конгресс и диаспоральная политика: Влияние этнического и внешнего лоббирования», в которой представлен широкий анализ различных лоббистских групп, в том числе и армянских, деятельность которых изменила внешнюю политику США в последние годы.
В книге говорится, что влияние диаспоральных организаций на американскую политику в последние годы возросло.
«Например, 10 лет тому назад армянской тематикой занималось не такое большое количество конгрессменов. Сегодня американо-армянское лобби является одним из самых активных на Капитолийском холме», — отмечается в исследовании.
В книге приводятся различные примеры успехов армяно-американского лобби, которое авторы книги характеризуют как одно из самых мощных в общественно-политической жизни США.
Авторами книги стали американские исследователи Джеймс Тербер, Колтон Кэмпбелл и Дэвид Дулио.
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