ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе

PanARMENIAN.Net - 12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана восточнее населенного пункта Акна. Об этом сообщает МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 28 августа провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на Омарском перевале. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.