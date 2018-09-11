ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе
11 сентября 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана восточнее населенного пункта Акна. Об этом сообщает МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 28 августа провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на Омарском перевале. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Самое значимое
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС
Partner news
Сюжет
Последние новости
Основательница Asthik Group Ася Мхитарян - в списке 500 самых влиятельных людей в мире моды «Украинская пара становится главными модными бизнесменами у себя в стране», – отмечает издание.
Иран усиливает ядерную программу «В соответствии с распоряжениями духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открыт современный цех по производству центрифуг, и он очень хорошо оснащен», — сообщил он
Сталлоне сообщил о начале съемок пятой части «Рэмбо» «Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!» - написал Сталлоне
Кандидат в президенты Грузии в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на PornHub На сайте размещены два баннера с надписями «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!»