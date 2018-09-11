Кандидат в президенты Грузии в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на PornHub
11 сентября 2018 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Грузии от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на сайте PornHub.
На сайте размещены два баннера с надписями «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!». По словам политика, данная идея родилась у членов «Гирчи», сам же шаг он назвал «обычным бизнес-решением», пишет Lenta.ru.
Джапаридзе добавил, что уже 8 сентября баннеры набрали за четыре часа около 40 тысяч показов.
«Один пользователь из Грузии в среднем проводит на PornHub восемь-девять минут. За это время он может видеть мой баннер периферийным зрением. По-моему, это в тысячу раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы и спектакли всех других кандидатов вместе взятых», — указал политик.
Партия «Гирчи» (в переводе с грузинского языка означает «шишка») создана несколько лет назад группой бывших сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, которые откололись от бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
Очередные выборы президента Грузии состоятся 28 октября. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили в конце августа объявил о решении не баллотироваться на второй срок.
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