В центре Чикаго открылся Ереванский сквер (видео)
11 сентября 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - По инициативе почетного консульства Армении в Чикаго и представителя фонда Business Armenia Паруйра Саркисяна в американском городе был открыт уголок Армении Ереванский сквер.
По словам почетного консула Армении в Чикаго, почетного представителя фонда Оскара Татосяна, ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий.
«Чикаго перманентно находится в центре внимания большого количества туристов. Новый Ереванский сквер поможет установлению новых деловых связей»,- заявила представитель Business Armenia Алина Егиазарян.
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