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В центре Чикаго открылся Ереванский сквер (видео)

В центре Чикаго открылся Ереванский сквер
 11 сентября 2018 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - По инициативе почетного консульства Армении в Чикаго и представителя фонда Business Armenia Паруйра Саркисяна в американском городе был открыт уголок Армении Ереванский сквер.

По словам почетного консула Армении в Чикаго, почетного представителя фонда Оскара Татосяна, ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий.

«Чикаго перманентно находится в центре внимания большого количества туристов. Новый Ереванский сквер поможет установлению новых деловых связей»,- заявила представитель Business Armenia Алина Егиазарян.

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