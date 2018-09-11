В центре Чикаго открылся Ереванский сквер

Начальник ССС Армении: Левон Тер-Петросян будет допрошен по «делу 1 марта» «Левон Тер-Петросян также будет допрошен в то время и в том статусе, в котором орган предварительного следствия посчитает нужным», – заявил Хачатрян «Левон Тер-Петросян также будет допрошен в то время и в том статусе, в котором орган предварительного следствия посчитает нужным», – заявил Хачатрян

Адвокат: Скандальная запись телефонной беседы доказала предвзятость в деле против генсека ОДКБ «Очевидно, что вмешательство имеется как в плане судебной системы, так и по части деятельности следственного органа», — сказал Погосян «Очевидно, что вмешательство имеется как в плане судебной системы, так и по части деятельности следственного органа», — сказал Погосян

Глава СНБ Армении: Возможно, прослушивают все правительство РА Директор СНБ заявил также, что будет проведено детальное расследование, будет выявлен источник записи и тот, кто сделал запись Директор СНБ заявил также, что будет проведено детальное расследование, будет выявлен источник записи и тот, кто сделал запись