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Иран усиливает ядерную программу

Иран усиливает ядерную программу
11 сентября 2018 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В Иране открыли новый цех по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

«В соответствии с распоряжениями духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открыт современный цех по производству центрифуг, и он очень хорошо оснащен», — сообщил он. Подробностей о его мощностях глава ОАЭИ не раскрыл, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Fars.

Салехи также сообщил, что специалисты полностью реконструировали исследовательский реактор в Тегеране. «Иран подписал крупный контракт о дальнейшем усовершенствовании реактора с одной из европейских стран», — указал он. Чиновник добавил, что все эти действия не нарушают соглашение по иранской ядерной программе.

В июне Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана. До этого Хаменеи заявил, что страна не может одновременно «находиться под санкциями, отказаться от своей ядерной программы и соблюдать ограничения», наложенные соглашением с шестеркой международных посредников.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Эта сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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Lenta.ru: Иран усилил ядерную программу
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