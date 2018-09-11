Глава МИД РА: Предстоящий в Армении саммит Франкофонии будет большим и радостным событием

PanARMENIAN.Net - Предстоящий в Армении саммит Франкофонии будет большим и также радостным событием. Об этом заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян на состоявшейся 11 сентября пресс-конференции с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан, которая прибыла в Армению с официальным визитом.

«Радостная часть Саммита касается «Франкофонской деревни», которая будет проведена с 7 по 12 октября на площади Свободы в Ереване. Будет создано примерно 40 павильонов, где мы и страны участницы продемонстрируем культуру, искусство, ремесло. Обещаем довольно хорошее и интересное мероприятие, в частности, концерт на площади Республики – с участием различных звезд стран Франкофонии», – отметил глава МИД РА, пишет Panorama.am,

По словам министра, проведение данного саммита для Армении является большой честью и также ответственностью, несмотря на то, что Армения новая, однако в то же время довольно уверенная и гордая участница данной организации.

17-й саммит глав государств и правительств стран-участниц МОФ состоится в Ереване 11-12 октября.