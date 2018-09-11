Пашинян - о телефонном разговоре между директором СНБ и начальником ССС: «Произошла прослушка»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира в соцсети Facebook прокомментировал скандальную аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном, распространившую в соцсетях.

По словам премьера, произошла прослушка телефонного разговора глав ведомств.

Ранее в YouTube появилась аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном, в ходе которого они обсуждают события 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе митингов были убиты 10 человек, а также задержание бывшего президента РА Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Аудиозапись сопровождается англоязычными субтитрами, запись выложена в YouTube 5 сентября, однако стала доступна для просмотра только 11 сентября.

Премьер заявил, что полностью владеет всеми подробностями, связанными с делом 1 марта.

«Знаю все, что происходило в те известные дни, перед этим и после в Армении, и сейчас, естественно, я в курсе данного контекста. Но сегодня, с вашего позволения, пока не буду обращаться к подробностям», – отметил Пашинян.

Он отметил, что пригласил к себе директора СНБ, чтобы он созвал пресс-конференцию и представил соответствующие разъяснения.

«Произошла прослушка начальника ССС и директора СНБ. Кто сделал эту запись? Зачем? В каких целях? Имел ли он по закону право осуществлять прослушку? И когда имела место эта прослушка? И какие политические последствия последуют после прослушки?» – отметил Пашинян.

Премьер напомнил, чточто, по его мнению, события 1 марта уже раскрыты, и других вариантов нет: «Все убийцы должны предстать перед судом».