Основательница Asthik Group Ася Мхитарян - в списке 500 самых влиятельных людей в мире моды
11 сентября 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание The Business of Fashion опубликовало список 500 самых влиятельных людей в мире моды в 2018 году. Среди них оказались основатели украинских компаний Asthik Group и IenkiIenki Ася Мхитарян и ее супруг Дмитрий Евенко.
«Украинская пара становится главными модными бизнесменами у себя в стране», – отмечает издание.
Asthik Group контролирует мультибрендовый магазин Asthik, онлайн-магазин asthik.com, киевские бутики Valentino и Agent Provocateur, торговые пространства в киевском ЦУМе, а также онлайн-журнал Buro 24/7 Украина. Украинский бренд Ienki Ienki, основанный Дмитрием Евенко, только за последний год приобрел 155 новых ритейлеров и теперь представлен в 315 магазинах по всему миру.
В BoF500 вошли дизайнеры Вирджил Абло, Клэр Уайт Келлер и Демна Гвасалия, модели Адвоа Абоа, Кайя Гербер, сестры Белла и Джиджи Хадид, рэперы A$AP Rocky, Канье Уэст, Дрейк, а также свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри Алекс Любомирский, певица Рианна, Виктория и Дэвид Бекхэм и другие знаменитости.
В 2018 году Business of Fashion представило свой рейтинг в шестой раз. Профессиональный рейтинг BoF 500 ежегодно собирает имена дизайнеров, стилистов, директоров модных брендов, ретейлеров, моделей, муз, журналистов, оказавших наибольшее влияние на модную индустрию за прошедший год. Список составляют предыдущие участники BoF 500, на основе статистики и аналитики от экспертов Business of Fashion.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Сталлоне сообщил о начале съемок пятой части «Рэмбо» «Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!» - написал Сталлоне
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Американские исследователи: Армянское лобби – одно из самых влиятельных в Вашингтоне В книге говорится, что влияние диаспоральных организаций на американскую политику в последние годы возросло
Указатели улиц в аргентинском городе Кордова перевели на армянский Теперь на улицах с армянскими названиями будут установлены двуязычные указатели – на испанском и армянском