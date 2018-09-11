Основательница Asthik Group Ася Мхитарян - в списке 500 самых влиятельных людей в мире моды

PanARMENIAN.Net - Издание The Business of Fashion опубликовало список 500 самых влиятельных людей в мире моды в 2018 году. Среди них оказались основатели украинских компаний Asthik Group и IenkiIenki Ася Мхитарян и ее супруг Дмитрий Евенко.

«Украинская пара становится главными модными бизнесменами у себя в стране», – отмечает издание.

Asthik Group контролирует мультибрендовый магазин Asthik, онлайн-магазин asthik.com, киевские бутики Valentino и Agent Provocateur, торговые пространства в киевском ЦУМе, а также онлайн-журнал Buro 24/7 Украина. Украинский бренд Ienki Ienki, основанный Дмитрием Евенко, только за последний год приобрел 155 новых ритейлеров и теперь представлен в 315 магазинах по всему миру.

В BoF500 вошли дизайнеры Вирджил Абло, Клэр Уайт Келлер и Демна Гвасалия, модели Адвоа Абоа, Кайя Гербер, сестры Белла и Джиджи Хадид, рэперы A$AP Rocky, Канье Уэст, Дрейк, а также свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри Алекс Любомирский, певица Рианна, Виктория и Дэвид Бекхэм и другие знаменитости.

В 2018 году Business of Fashion представило свой рейтинг в шестой раз. Профессиональный рейтинг BoF 500 ежегодно собирает имена дизайнеров, стилистов, директоров модных брендов, ретейлеров, моделей, муз, журналистов, оказавших наибольшее влияние на модную индустрию за прошедший год. Список составляют предыдущие участники BoF 500, на основе статистики и аналитики от экспертов Business of Fashion.