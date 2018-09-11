Глава СНБ Армении: Возможно, прослушивают все правительство РА
11 сентября 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ходе пресс-конференции 11 сентября подтвердил подлинность аудиозаписи его телефонного разговора с начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном.
«Хочу подтвердить, что данный разговор на самом деле состоялся с нашим участием, очень странно, что был прослушан разговор между директором СНБ и начальником Специальной следственной службы (ССС)», – заявил Ванецян.
По его словам, возможно, прослушивают все правительство Армении- в том числе премьер-министра, президента, министра обороны. Директор СНБ заявил также, что будет проведено детальное расследование, будет выявлен источник записи и тот, кто сделал запись.
«Если не ошибаюсь, в Генпрокуратуре уже возбуждено уголовное дело и в скором времени узнаем подробности. Разговор шел о Роберте Кочаряне в день принятия судом решения. Все вы его слышали, знаете, о чем речь, просто хочу сказать, что учитывая то обстоятельство, что перед судом предстали второй президент и генеральный секретарь Юрий Хачатуров, надо на 100% быть уверенным, что не было упущений и недоработок. Подобное обсуждение между мной и Хачатряном было, и было сугубо юридическим обсуждением», - заявил директор СНБ.
«Поскольку в качестве обвиняемых выступают генсек ОДКБ и экс-президент Армении, то была необходимость детального разговора. Хочу сказать, что наша борьба против коррупции и незаконных действий будет продолжаться, и ничто нам не помешает», - отметил Ванецян.
Ванецян добавил, что готов подать в отставку, если в какой-то момент будет на то общественный запрос или же того потребует политическая власть страны.
Ранее в YouTube появилась аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном, в ходе которого они обсуждают события 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе митингов были убиты 10 человек, а также уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. 8-минутная аудиозапись сопровождается англоязычными субтитрами, запись выложена в YouTube 5 сентября, однако стала доступна для просмотра только 11 сентября.
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