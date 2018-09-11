Мнацаканян: Встреча между главами МИД Армении и Азербайджана состоится очень скоро

PanARMENIAN.Net - Встреча между главами МИД Армении и Азербайджана произойдет очень скоро. Об этом заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян на состоявшейся совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан, которая прибыла в Армению с официальным визитом.

«О встрече между главами МИД Армении и Азербайджана мы сообщим после согласования», – заметил Мнацаканян, пишет Panorama.am.

«Скажу, что мы уже говорили о том, что вовлечены в переговорный процесс, выразили приверженность данному процессу и мирным переговорам. Знаете, что уже состоялась встреча в Брюсселе и существует договоренность об организации следующей встречи, которая состоится очень скоро», – отметил он.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном запланирована в сентябре. «Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы», — заявил Мамедъяров.