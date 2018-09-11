Мнацаканян: Встреча между главами МИД Армении и Азербайджана состоится очень скоро
11 сентября 2018 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча между главами МИД Армении и Азербайджана произойдет очень скоро. Об этом заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян на состоявшейся совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан, которая прибыла в Армению с официальным визитом.
«О встрече между главами МИД Армении и Азербайджана мы сообщим после согласования», – заметил Мнацаканян, пишет Panorama.am.
«Скажу, что мы уже говорили о том, что вовлечены в переговорный процесс, выразили приверженность данному процессу и мирным переговорам. Знаете, что уже состоялась встреча в Брюсселе и существует договоренность об организации следующей встречи, которая состоится очень скоро», – отметил он.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном запланирована в сентябре. «Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы», — заявил Мамедъяров.
Самое значимое
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС
Partner news
Сюжет
Последние новости
Начальник ССС Армении: Левон Тер-Петросян будет допрошен по «делу 1 марта» «Левон Тер-Петросян также будет допрошен в то время и в том статусе, в котором орган предварительного следствия посчитает нужным», – заявил Хачатрян
Адвокат: Скандальная запись телефонной беседы доказала предвзятость в деле против генсека ОДКБ «Очевидно, что вмешательство имеется как в плане судебной системы, так и по части деятельности следственного органа», — сказал Погосян
Глава СНБ Армении: Возможно, прослушивают все правительство РА Директор СНБ заявил также, что будет проведено детальное расследование, будет выявлен источник записи и тот, кто сделал запись
Основательница Asthik Group Ася Мхитарян - в списке 500 самых влиятельных людей в мире моды «Украинская пара становится главными модными бизнесменами у себя в стране», – отмечает издание.