Адвокат: Скандальная запись телефонной беседы доказала предвзятость в деле против генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Запись телефонного разговора между главами Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы Армении доказала, что дело против геснека ОДКБ Юрия Хачатурова зависит от предпочтений определенных лиц. Об этом сказал адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян, пишет Sputnik Армения.

«Очевидно, что вмешательство имеется как в плане судебной системы, так и по части деятельности следственного органа», — сказал Погосян.

По его словам, еще до того, как ходатайство следственного органа было направлено в суд, собеседники знали, в каком именно суде оно будет рассматриваться и каким судьей. Кроме того, судья позвонил и доложил руководителю следственного органа, какое решение будет принято, а тот в ответ воодушевил судью на этот шаг.

«То есть, говорящие в записи люди уже знали, какое решение будет принято. Нужно отметить, что озвучивались также имена других лиц, дескать, с этим человеком должно быть осуществлено одно действие, а с другим — иное», — сказал Погосян.

По словам адвоката, это свидетельствует, что следствие ведется не в рамках требований Уголовного кодекса, а для удовлетворения желаний и предпочтений некоторых лиц.

Погосян считает, что, как минимум, должно быть возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования или вмешательства в работу следственного органа, суда.

«Но я уверен, что с учетом резонансности этого процесса никакого дела возбуждено не будет. А если это и сделают, то будет обсуждаться, как этот секретный разговор стал достоянием общественности», — сказал Погосян.

Он отметил, что после того, как более подробно ознакомится с записью, будет решено, какие действия они предпримут в дальнейшем. По словам адвоката, эта запись должна стать предметом рассмотрения также в рамках дела 1 марта.

Ранее в YouTube появилась аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном, в ходе которого они обсуждают события 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе митингов были убиты 10 человек, а также уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. 8-минутная аудиозапись сопровождается англоязычными субтитрами, запись выложена в YouTube 5 сентября, однако стала доступна для просмотра только 11 сентября.

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