Азербайджанцы обстреляли армянские села и межгосударственную магистраль

PanARMENIAN.Net - 11 сентября, с 22:30 азербайджанские вооруженные силы около 10 минут обстреливали деревню Баганис Тавушской области (бывшая Ноемберянская область) и межгосударственную автомагистраль, проходящую через деревню, из крупнокалиберного оружия.

Жительница села Баганис, журналист Анна Саакян сообщила, что одна из пуль упала во дворе ее дома, пишет «Аравот».

Информации о нанесенном ущербе нет, она поступит позже. Саакян выразила озабоченность по поводу того, что вооруженные силы Азербайджана привыкли по вечерам обстреливать поселения Ноемберяна.

Один из пользователей Facebook Овик Гезалян, в свою очередь, сообщил, что обстрелу подверглось также пограничное село Вазашен.