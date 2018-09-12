Азербайджанцы обстреляли армянские села и межгосударственную магистраль (видео)
12 сентября 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 сентября, с 22:30 азербайджанские вооруженные силы около 10 минут обстреливали деревню Баганис Тавушской области (бывшая Ноемберянская область) и межгосударственную автомагистраль, проходящую через деревню, из крупнокалиберного оружия.
Жительница села Баганис, журналист Анна Саакян сообщила, что одна из пуль упала во дворе ее дома, пишет «Аравот».
Информации о нанесенном ущербе нет, она поступит позже. Саакян выразила озабоченность по поводу того, что вооруженные силы Азербайджана привыкли по вечерам обстреливать поселения Ноемберяна.
Один из пользователей Facebook Овик Гезалян, в свою очередь, сообщил, что обстрелу подверглось также пограничное село Вазашен.
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