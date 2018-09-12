Мониторинговая комиссия ПАСЕ обсудит внутриполитическую ситуацию в Армении вне очереди

PanARMENIAN.Net - 11 сентября на заседании комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии была обсуждена внутриполитическая ситуация в Армении. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

По ее словам, были обсуждены имевшие место в последний период развития, в частности - «давление на свободу слова, беспрецедентная вспышка и распространение риторики ненависти, уголовные дела, возбужденные против второго президента Армении, многочисленных бывших должностных лиц, членов их семей, возможные конституционные изменения – как рычаг, гарантирующий пребывание у власти премьера, давление на законодательную и судебную власть».

«Я представила факты, видеоматериалы, публикации. Было обсуждено также содержание записи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) и начальником Специальной следственной службы (ССС)», – отметила Ованнисян.

Она добавила, что в результате обсуждения вопроса комиссия приняла решение направить письмо Мониторинговой комиссии, предложив провести в Армении мониторинг по вопросам обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти, а также в связи с политическими преследованиями.

Ранее в YouTube появилась аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном, в ходе которого они обсуждают события 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе митингов были убиты 10 человек, а также уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. 8-минутная аудиозапись сопровождается англоязычными субтитрами, запись выложена в YouTube 5 сентября, однако стала доступна для просмотра только 11 сентября.